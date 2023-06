Urteil: Entgelte bei Paylife Maestro Gutscheinkarten zurückzuzahlen

Erfolgreich gegen Gebühr geklagt

Paylife Maestro Gutscheinkarten werden in mehreren Einkaufszentren in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark genutzt und können mit einem gewünschten Betrag in der Höhe von 10 bis 150 Euro aufgeladen werden. Die Gutscheinkarten, die unter anderem auch im Donau Zentrum und der Shopping City Süd eingesetzt werden, sind ab Ausstellungstag zwölf bzw. 15 Monate gültig.

Nach Ablauf der Gültigkeit wird den Karteninhaberinnen und -inhabern eine Bereitstellungsgebühr verrechnet, bis das Guthaben aufgebraucht ist. Bei Rücktausch des Guthabens wird in bestimmten Fällen zudem eine Gebühr fällig. Dagegen hat der VKI erfolgreich geklagt, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.