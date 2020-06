Urlaubsbudgets in Europa klaffen auseinander

Der Österreicher ist ein Bergfex. Zumindest wenn man der Umfrage der Europ Assistance Group glaubt. Demnach zieht es jeden vierten Österreicher im Sommer in die Berge – ein Spitzenwert im Europa-Vergleich. Ganz so sportlich sind die Österreicher dann aber doch nicht. Zwei von drei Befragten liegen im Sommerurlaub am liebsten auf einer Liege am Strand. Und das im Idealfall in Italien, Kroatien oder Spanien. Aber auch Österreich punktet als Destination. Jeder Vierte verbringt seinen Urlaub im eigenen Land.

Beim Thema Sommerurlaub ticken die Österreicher anders als andere Europäer. Während die Wirtschaftskrise vor allem den Spaniern und Italienern die Urlaubslust – und wohl auch das Urlaubsbudget – genommen hat, ist die Zahl der Reisewilligen in Österreich binnen eines Jahres von 54 auf 66 Prozent gestiegen. Im Europa-Durchschnitt packen nur 54 Prozent der Befragten ihre Reisekoffer, in Spanien sind es nur noch 42 Prozent. Auch die Höhe der Urlaubsbudgets klafft innerhalb der Eurozone auseinander, geht aus der Studie hervor. In der Reisekasse eines spanischen Haushalts liegen 1723 Euro, die Briten haben um 1209 Euro mehr Reisebudget.