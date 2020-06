Urlaub: Jeder Dritte fliegt weg

Gute Nachrichten für alle, die sich auf die Reise machen: „Im Durchschnitt ist der Urlaubs-Euro im Sommer 2013 etwas mehr wert als vor einem Jahr“, rechnet Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der Bank Austria, vor. Dafür gibt es zwei Gründe: Der stärkere Euro und die niedrigere Inflation im Ausland.

Im Vergleich der beliebtesten Urlaubsdestinationen bekommt man diesen Sommer in der Türkei und in Ungarn am meisten für sein Geld. Wer in die USA fliegt, hat mit dem Urlaubs-Euro eine rund 20 Prozent höhere Kaufkraft als zuhause. „Im Vergleich zum Vorjahr erhält man heuer vor allem in der Türkei, aber auch in Griechenland und Großbritannien und in fast allen Überseedestinationen mehr für seinen Urlaubs-Euro“, analysiert Bruckbauer.

Nicht ganz so gut steigt man in Kroatien – nach Österreich und Italien die drittbeliebteste Urlaubsdestination der Österreicher – aus. Kroatien ist, wie die Niederlande, im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozent teurer geworden. Dennoch bekommt man für 100 Euro noch immer Waren im Wert von 133 Euro. Deutlich billiger geworden sind Japan, Südafrika, Ägypten und Australien.