Wer über Arbeit in der Hotellerie spricht, landet schnell bei Personalmangel, hohem Druck und familienfeindlichen Dienstzeiten. Umso überraschender fällt das Ergebnis einer neuen Befragung unter österreichischen Hotel-Lehrlingen aus: Sie bewerten ihre Zufriedenheit im Schnitt mit der Note 2,3 – und damit besser als die Beschäftigten in Österreich insgesamt. Deren Zufriedenheit liegt laut den Vergleichsdaten bei 2,7. Bewertet wurde auf einer Skala von 1 bis 6, wobei 1 für die beste Note steht. „Wären alle Beschäftigten in Österreich so zufrieden wie die Lehrlinge der Hotellerie, wäre das Arbeitsleben schöner“, sagt Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV), die die Befragung auch in Auftrag gegeben hat.

Spaß an der Arbeit – trotz schwieriger Arbeitszeiten

Besonders wichtig ist den befragten Jugendlichen, dass ihnen ihre Arbeit Spaß macht. Genau dieser Wunsch werde in vielen Betrieben offenbar erfüllt. Gute Noten gibt es außerdem für die Hilfsbereitschaft im Team, die Erreichbarkeit von Ansprechpartnern und klare Erwartungen. Auch die Nähe zu Vorgesetzten und abwechslungsreiche Tätigkeiten werden positiv bewertet. Besonders gut schneiden kleinere und mittlere Betriebe ab. Flache Hierarchien und schnell erreichbare Ansprechpersonen dürften dort ein Vorteil sein. Unter den einzelnen Lehrberufen sind angehende Hotelkaufleute am zufriedensten. Dahinter folgen Lehrlinge im Hotel- und Restaurantfach.

ÖHV als Interessenvertretung, Stichprobe und Aussagekraft

Ganz so makellos, wie es die Hotelvereinigung gerne darstellen würde, ist das Bild allerdings nicht. Kritik gibt es vor allem an den Dienstzeiten und an der Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit. Verbesserungspotenzial sehen die Lehrlinge zudem beim Arbeitsklima, bei der Offenheit innerhalb der Betriebe und bei der Frage, welchen Stellenwert sie im Unternehmen tatsächlich haben. Gratzer kündigt an, die Ergebnisse laufend an die Branche weiterzugeben und an konkreten Verbesserungen zu arbeiten. Gerade bei den kritischen Punkten müsse man „besser werden“.