Unterschiedliche Kulturen verfälschen Länderratings

Egal, wie schlecht es einem Land vorher geht: Senkt eine der drei großen Ratingagenturen ihren Daumen, wird die Lage noch schlechter. So geschehen mit Griechenland, Spanien oder Italien. Die Berechnung der Kreditwürdigkeit eines Landes beruht auf objektiven Fundamentaldaten, werden die Ratingagenturen nicht müde zu betonen.

Stimmt so nicht, behaupten die beiden deutschen Ökonomen Kai Gehring und Andreas Fuchs. Sie weisen in einer Studie nach, dass es ähnlich wie im Sport auch bei Länderratings so etwas wie einen "Heimvorteil" gibt. Sprachliche und kulturelle Unterschiede zwischen dem Land, aus dem die Ratingagentur stammt, und dem bewerteten Land würden eine weit größere Rolle spielen als angenommen.