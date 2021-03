Unternehmerfamilie Agnelli kaufte 24 Prozent vom Schuhhersteller Louboutin

Die börsennotierte Exor-Holding der italienischen Unternehmerfamilie Agnelli investiert in der Modebranche. So erwirbt die Holding eine 24-prozentige Beteiligung am Unternehmen des bekannten französischen Schuhdesigners Christian Louboutin. Der Deal beträgt 541 Mio. Euro, teilte Exor in einer Presseaussendung am Montag mit.

Exor wird zwei der sieben Verwaltungsratsmitglieder der Gruppe Louboutin stellen. Ziel sei die Entwicklung des Brands auf internationaler Ebene. Der Luxusschuh-Hersteller Louboutin ist wegen seiner hochhackigen Frauenschuhe mit roter Sohle bekannt, die spätestens seit der Fernsehserie "Sex and the City" Kultstatus erlangt haben.