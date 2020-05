Unternehmer-Steuern auf Rekordtief

Österreichs Unternehmen verdienen zwar ausgezeichnet, liefern von ihren Gewinnen aber prozentuell gesehen so wenig Steuern ab wie noch nie, erhob die Arbeiterkammer (AK). Sie nahm für den "AK-Unternehmensmonitor" die veröffentlichten Jahresabschlüsse von rund 1000 mittleren und größeren heimischen Unternehmen unter die Lupe und verglich die Bilanzdaten der vergangenen fünf Jahre. Demnach haben die Betriebe das Krisenjahr 2009 sehr gut überstanden und seither wieder eine durchwegs "erfreuliche Ertragsentwicklung". Allein aus dem operativen Geschäft erzielten die Betriebe 2010 wieder fast fünf Prozent Gewinn.

Davon profitieren würden vor allem die Aktionäre, nicht aber Staat und Beschäftigte, kritisiert die AK. So haben die Unternehmen, die 2010 Gewinne erwirtschaftet haben, laut AK-Studie effektiv nur 17 Prozent an Steuern bei Finanzministerin Maria Fekter abgeliefert. "Die effektive Steuerleistung ist damit am absoluten Tiefpunkt angekommen", heißt es. Wegen der Möglichkeit der Gruppenbesteuerung lag der reale Steuersatz bereits seit 2005 jeweils unter 20 Prozent.