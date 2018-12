Unternehmens-Gründung: Herausforderung Afrika

Auch die Österreicherin Stefanie Theuretzbacher hat es nach Afrika verschlagen. Auch sie ausgerechnet nach Lagos, in diese chaotische 20-Millionen-Einwohner-Stadt in Nigeria, über der viele Monate des Jahres eine drückende Schwüle hängt. Genau diese Stadt hat die junge Architektin als neue Heimat ausgewählt. Vor drei Jahren hat sie sich in Lagos niedergelassen und ihr Architekturbüro, das „Studio Elementals“ gegründet. Und jetzt kann sie sich gar nicht mehr vorstellen, nach Österreich zurückzugehen. In Wien hat sie an der Hochschule für Angewandte Kunst Architektur studiert. Sie liebt es mit natürlichen, regionalen Materialien zu arbeiten. All das konnte sie in Lagos verwirklichen. „Meine Ausbildung ist hier sehr viel wert“, erzählt sie im Gespräch mit dem KURIER. In Nigeria könne sie ihre Kreativität besser umsetzen. Österreich habe zu viele Einschränkungen für junge Kreative.

Über einen Mangel an Aufträgen kann sich Theuretzbacher nicht beklagen. Sie hat gute Kontakte zur UNIDO aufgebaut, der Industrie- und Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen, für die sie auch als Beraterin tätig ist. Und von der sie immer wieder spannende Aufträge erhält, zuletzt zum Beispiel die Planung eines Fischmarkts in Süd-Sudan. „Das war schon eine spannende Herausforderung“, sagt Theuretzbacher. In der Regenzeit seien dort alle Straßen unpassierbar. Da müsse man sich gut überlegen, welche Bau-Materialen verwendet werden könnten und welche Maschinen dort verfügbar seien. Auch in Liberia und Äthiopien sowie im Nahen Osten arbeitet Theuretzbacher an Projekten.