Unternehmen spenden am liebsten für Kinder

In den nächsten Wochen wird besonders viel gespendet. Aber kaum für Bildung. Dem Chef des Fundraising Verbands Austria, Günther Lutschinger, wäre es am liebsten, wenn alle so wären wie Coca Cola. Der US-Konzern reserviert in amerikanischer Manier ein Prozent des Gewinns für Spenden. Würden das alle Firmen in Österreich machen, kämen 300 Millionen Euro zusammen, rechnet Lutschinger vor. Derzeit summiert sich die Spendensumme der Firmen auf rund hundert Millionen Euro – die Hälfte davon entfällt auf Sponsoring-Projekte. Der Großteil des Spendenvolumens (2017: 630 Millionen Euro) kommt von Privaten oder Privatstiftungen. Traditionell kommt die Maschinerie erst um diese Jahreszeit richtig ins Laufen. 25 bis 30 Prozent des Gesamtspendenvolumens werden erst rund um die Weihnachtszeit eingespielt.

Firmen überweisen übrigens am liebsten Geld für die Förderung von Kindern (56 Prozent), an zweiter Stelle folgen Sport (39 Prozent) und die Unterstützung von Menschen mit Behinderung (37 Prozent).