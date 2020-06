Unschöner Streit um Faltencremen

Auf der Homepage von Siin wird deren Kosmetiklinie namens Edelweiß als "die österreichische Antwort gegen Falten aller Art" angepriesen. Die Forschungszeit hätte drei Jahre gedauert. Brandstätter schäumt. Denn das würde bedeuten, dass bereits 2009 an der Linie geforscht wurde, als er mit seiner Kosmetiklinie Botarin noch Kunde bei der Agentur war, sagt er. Aus seiner Sicht ist das ein klares Indiz dafür, "dass wir hier ganz klar beim Thema Betriebsspionage sind". Es sei schon dreist, dass eine Agentur die Geschäftsidee eines Kunden kopiere und dann "ein kaum unterscheidbares Produkt" auf den Markt bringe. Noch dazu in den selben Vertriebskanälen, nämlich in Apotheken. Brandstätter will "beinhart rechtlich vorgehen".

Jörg Tinnacher, Leiter der Werbeagentur und einer von vier Gesellschaftern von Siin, sieht die Situation freilich anders. "Unsere Produkte sind vielleicht mit einem Wirkstoff vergleichbar, aber nicht mehr", sagt er. Seine Cremen hätten "ein anderes Wirkungsprinzip". Er habe Brandstätter von der Entwicklung der Kosmetiklinie informiert und eingeladen, bei dem Projekt mit an Bord zu sein. "Mehr kann man nicht tun", sagt Tinnacher. "Wir sind in einem freien Markt." Das Betriebsgeheimnis sei gewahrt. Er habe schließlich "ein ganz anderes Produkt auf den Markt gebracht".

Der Anti-Aging-Markt lockt viele Anbieter. "Das Geschäft mit Kosmetika in Apotheken boomt", bestätigt Gudrun Reisinger von der Apothekerkammer.