Unruhen in Thailand bremsen die Wirtschaft

Die politischen Unruhen in Thailand wirken sich zunehmend negativ auf die Wirtschaft des Landes, insbesondere den Tourismus, aus. „Die Verunsicherung ist groß, niemand weiß derzeit, wie es weitergehen wird“, sagt Gustav Gressel, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Bangkok.

Wegen der politischen Unruhen liegen große Infrastrukturprojekte derzeit auf Eis, im Land wird kaum investiert. Die Folge: Der Inlandskonsum bricht weg, das Wirtschaftswachstum sinkt. Ganz besonders leidet laut Gressel der Tourismus in und um Bangkok, wo die Demonstrationen stattfinden. „Die Hotels in Bangkok waren um Weihnachten nur zu 20 Prozent ausgelastet. “ Die größten Rückgänge gibt es bei den Chinesen, der wichtigsten Touristengruppe für Thailand. Die bekannten Urlaubsstrände des Landes kommen hingegen noch glimpflich davon, auch weil das Militär den Internationale Flughafen Bangkok vor den Unruhen schützt. Die Reiseveranstalter in Europa verzeichnen nur leichte Rückgänge.