UNIQA wird für Börsegang 2013 fit gemacht

„Ausgezeichnete Wachstumschancen“ ortet Brandstetter nach wie vor in Zentral- und Osteuropa, wo die Gruppe heuer bei den Prämien um 5,3 Prozent zulegte. In CEE will Brandstetter massiv in den eigenen Vertrieb sowie in die Kooperation mit der RBI investieren. Derzeit werden auch Übernahmen mittelgroßer Anbieter geprüft, „aber nicht um jeden Preis“.