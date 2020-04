UNIQA droht Verlust, Dividende wird gedrittelt

Geraten Kunden krisenbedingt mit ihren Prämien Zahlungsprobleme, verspricht Brandstetter Kulanz. Man werde sich sowohl für Privat-als auch für Firmenkunden um Einzellösungen bemühen, wie etwa Prämienstundungen.

Übernahme wird durchgezogen

Die geplante Übernahme der AXA in Osteuropa will Brandstetter trotz der Corona-Krise durchziehen: „Unsere Kapitalposition ist so stark, dass wir uns das trotzdem leisten können“. Die UNIQA will die Töchter des französischen Versicherungskonzerns in Polen, Tschechien und der Slowakei um eine runde Milliarde Euro Kaufpreis übernehmen.