Unilever ruft Eskimo Happy Rainbow-Eis zurück

Der Konsumgüterkonzern Unilever ruft Chargen des Eskimo-Eis "Happy Rainbow" zurück. Grund ist, dass in einer Zutat dieses Produkts der Gehalt an Ethylenoxid (ETO) über dem gesetzlich zugelassenen Grenzwert der EU liegt, hieß es in einer Aussendung am Montag. Die betroffenen Produktionschargen seien zuletzt im Juni 2020 in den Verkauf gelangt.

ETO ist ein farbloses Gas, das in einigen Ländern zum Besprühen von Lebensmitteln eingesetzt wird, um Bakterien und Pilze abzutöten. Das Gas gilt als krebserregend, weshalb es in der EU zwar als Desinfektionsmittel erlaubt ist, aber nicht in Kontakt mit Lebensmittel kommen darf. Laut AGES-Homepage hat die Europäische Kommission erst am 16.07.2021 in einem an die europäischen Behörden und Lebensmittelunternehmer gerichteten Schreiben bekräftigt, dass die mit Ethylenoxid kontaminierten Lebensmittel in der gesamten EU als nicht sicher bewertet werden und damit für den menschlichen Verzehr ungeeignet sind.

Konsumenten-Hotline

Konsumenten, die das betroffene Happy Rainbow-Eis gekauft und dieses noch vorrätig haben, sollen sich an das Konsumentenservice von Unilever unter 0800/240 290 oder per eMail an unilever.oesterreich@unilever.com wenden. Da die Zutat nur in geringer Menge verwendet wurde, sei der ETO-Gehalt im fertigen Produkt sehr niedrig, hieß es. Dennoch habe man sich vorsorglich und in enger Abstimmung mit den österreichischen Lebensmittelsicherheitsbehörden für den Rückruf entschieden.

Betroffen sind die Chargen L001103M54 mit MHD 07/2021, L001503M54 mit MHD 07/2021, L006603M54 mit MHD 09/2021 des Produkts Eskimo Happy Rainbow 5x90ml Multipack.