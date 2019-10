UniCredit plant negative Zinssätze für Millionäre

Als erste Bank in Italien will die Bank-Austria-Mutter UniCredit Spareinlagen vermögender Privatkunden mit Negativzinsen belegen, die Maßnahme wird jedoch lediglich Kunden mit einem Vermögen in Höhe von mehr als einer Million Euro betreffen. Dies berichtete ein Sprecher der Bank nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

"Kunden mit über einer Million Euro Spareinlagen werden wir Investitionen in Geldfonds mit positiven Zinsätzen anbieten. Für Kunden, die Spareinlagen von über einer Million Euro auf dem Konto lassen wollen, werden wir Maßnahmen ad hoc bestimmen, die die außerordentlichen Änderungen im makroökonomischen Umfeld berücksichtigen", so der Sprecher.

Damit reagierte UniCredit auf Sorgen von Retail-Kunden wegen der Aussicht, dass sie mit Negativzinsen belegt werden könnten. Der italienischen Konsumentenschutzverband Codacons reagierte kritisch auf die Pläne von UniCredit und kündigte eine Sammelklage gegen Banken an, die ihre Kunden mit Kosten der Negativzinssätze belasten wollen. Der Verband rief die Banca d'Italia und die italienische Antitrust-Behörde auf, eine Untersuchung über die UniCredit-Pläne in die Wege zu leiten.