Orban heizt die Wirtschaft und den Ärger ausländischer Händler an

Für Händler mit Firmensitz außerhalbbrechen dennoch keine rosigen Zeiten an. MinisterpräsidentViktor Orban(Bild)hat sich für sie neue Belastungen ausgedacht. Etwa eine Lebensmittelaufsichtsgebühr in Höhe von sechs Prozent des Umsatzes. Diese zielt auf ausländische Händler wieTesco und(22 bzw. 13 Prozent Marktanteil in) ab. Ungarische Ketten wie(17 Prozent Marktanteil) bleiben verschont, weil sie als Franchisesystem agieren und die Umsätze der einzelnen Standorte nicht summiert werden. Konkurrenten protestieren.droht, 500 Jobs zu streichen.legt – angesichts von 30 Millionen Mehrkosten wegen der Gebühr – Investitionen auf Eis. Die Margen im Lebensmittelhandel würden bei ein, zwei Prozent des Netto-Gesamtumsatzes liegen, eine Steuer von bis zu sechs Prozent die Firmen in"per Gesetz in die Verlustzone treiben", wettert Spar-Chefin einem Brief an Minister Mitterlehner.

Ausländischen Anbietern, die Verluste schreiben, droht in Ungarn ab 2018 das nächste Ungemach. Händler, die in zwei aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gewinn schreiben, müssen in Ungarn zusperren, sieht ein neues Gesetz vor. Eine weitere Diskriminierung ausländischer Anbieter.

Orbans Politik beschäftigt nun die EU-Kommission, es wird mit einem Vertragsverletzungsverfahren gerechnet. "Die Mühlen in Brüssel mahlen langsam. Wir werden eine Zeit lang mit den neuen Steuern leben müssen", meint Teoman-Brenner. Auch wenn Orbans Vorgehen aus unserer Sicht "etwas eigenartig" sei, sei es aus seiner Sicht logisch. Er versuche, die ungarischen KMU zu stützen.