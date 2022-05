Unfall im Urlaub: Wenn der Rückflug 150.000 Euro kostet

Schnell richtig teuer wird es jedenfalls, wenn ein Urlaubstag in einem US-Krankenhaus endet. „Ein Tag in einem US-Intensivspital kostet bis zu 10.000 US-Dollar und in diesem Betrag sind noch keine OP-Kosten inkludiert“, rechnet Lackner vor. „Bevor überhaupt operiert wird, muss man nachweisen, dass man die Kosten dafür tragen kann, was in dieser Situation ein zusätzlicher Stress ist.“ Diesen Nachweis würden im Fall der Fälle Partner der Reiseversicherung übernehmen, die per Notfallnummer oder App rund um die Uhr erreichbar und mit Partnern vor Ort vernetzt sind.

Rückflug um 150.000 Euro

Er hätte schon Fälle erlebt, bei denen sich die Kosten für Operation und Rückholung im Ambulanzjet auf eine Million Euro aufsummiert hätten. Lackner: „In asiatischen Ländern wie Singapur, aber auch in Australien und Neuseeland kann das ein paar Hunderttausend Euro kosten. Für einen Ambulanzjet von Australien nach Österreich sind schnell 150.000 Euro schnell weg.“