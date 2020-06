Weniger fixe Arbeitsplätze im Büro

Welche zusätzlichen Serviceleistung am Bürostandort werden von den Unternehmen besonders nachgefragt? Mit 57 Prozent wird ein Gastronomie-Zustelldienst am häufigsten genannt. Beim Essen kann es keine Kompromisse geben.

Das ist ein Detailergebnis der vom Büro-Spezialisten CA Immo durchgeführten Online-Befragung. Über 700 Fragebögen an Mieter in Österreich, Deutschland, Polen, Rumänien, Ungarn und Tschechien wurden verschickt. " CA Immo office trends monitor 2014" lautet der Name des Projekts.

Die Neugier der CA Immo hat vor allem einen ökonomischen Hintergrund. Zweck der Meinungsforschung ist es, Trends zu erkennen und Kundenwünsche rasch in Projekte umzusetzen, erläutert der Vorstandsvorsitzende der CA-Immo, Bruno Ettenauer.