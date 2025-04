Höchster Wert in Europa: Österreicher mehrheitlich gegen Verbrenner-Aus

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. In Österreich lehnen 37 Prozent das Verbrenner-Aus ab, der höchste Wert in Europa, und 19 Prozent wünschen eine Verschiebung.

Die Skepsis ist auch in Deutschland groß, während Belgien und die Niederlande mehr Zustimmung zeigen.

In Italien und Frankreich ist die Meinung gespalten, mit ähnlichen Anteilen für Abschaffung und Beibehaltung des Zeitplans.

Die EU-Kommission prüft das sogenannte Verbrenner-Aus früher als bisher vorgesehen - und die Menschen in Österreich würden das laut einer Umfrage mehrheitlich begrüßen.

37 Prozent sprechen sich für eine vollständige Abschaffung des Verbots aus, was den höchsten Wert im europäischen Vergleich darstellt, zeigte eine von der Plattform AutoScout24 beim Marktforschungsinstitut Norstat beauftragte Befragung im Jänner unter 6.133 Personen in Europa, darunter 1.030 in Österreich.

Neben der relativen Mehrheit von 37 Prozent, die das Verbot komplett ablehnt, wünschen sich in Österreich laut Umfrage weitere 19 Prozent eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt. 22 Prozent möchten am derzeit geplanten Termin festhalten, während 9 Prozent für eine frühere Einführung plädieren. Fünf Prozent fordern stattdessen ein Verkaufsverbot für Elektroautos, weitere 9 Prozent zeigen sich unentschlossen. Das wackelnde Verbot, das ab 2035 die Neuzulassung von benzin- und dieselbetriebenen Fahrzeugen untersagt, wird in den verschiedenen Ländern der EU sehr unterschiedlich bewertet. "Während sich in einigen Ländern wie Österreich und Deutschland eine deutlich skeptische Haltung gegenüber dem Aus für Verbrennungsmotoren bemerkbar macht, stößt der bestehende Zeitplan vor allem in Belgien und den Niederlanden auf breite Zustimmung", so AutoScout24-Manager Nikolaus Menches.

Auch in Deutschland ist die Skepsis groß. 34 Prozent der Befragten sprechen sich für die komplette Rücknahme der Regelung aus. 20 Prozent wünschen sich eine spätere Umsetzung, 24 Prozent wollen am Plan festhalten. 10 Prozent würden den Schritt lieber vorziehen, 4 Prozent votieren für ein E-Auto-Verbot und 9 Prozent haben keine eindeutige Meinung. Italien und Frankreich weniger skeptisch In Italien plädieren 26 Prozent für eine Abschaffung, 23 Prozent für eine Verschiebung. 24 Prozent wollen den aktuellen Plan beibehalten, 11 Prozent wünschen sich eine frühere Umsetzung. Drei Prozent bevorzugen ein E-Auto-Verbot, 13 Prozent bleiben ohne klare Position. In Frankreich halten sich Zustimmung und Ablehnung die Waage. Jeweils 26 Prozent der Befragten befürworten entweder die Abschaffung oder die Beibehaltung der Frist. 23 Prozent bevorzugen eine spätere Umsetzung. Sieben Prozent sprechen sich für eine frühere Einführung aus, sechs Prozent lehnen Elektroautos ab, 13 Prozent bleiben ohne eindeutige Position.

Zustimmung für Verbrenner-Aus 2035 in den Niederlanden am höchsten Anders sehen die Sache die Menschen in Belgien und den Niederlanden. In Belgien befürworten 37 Prozent die Regelung wie geplant – nur 17 Prozent wollen sie aufheben, 26 Prozent verschieben. In den Niederlanden liegt die Zustimmung mit 40 Prozent sogar am höchsten. Lediglich 13 Prozent wünschen sich eine Abschaffung, 28 Prozent eine spätere Umsetzung.