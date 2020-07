Umfrage: 38 Prozent der KMU werden Personal abbauen

Alle Sektoren betroffen

In allen vier Hauptwirtschaftsbereichen brach der Index im Jahresvergleich ein. Nur der Bau kam relativ unbeschadet über die tiefste Coronakrise. Hier verlor der Index nur 7,6 Zähler und erzielte mit plus 21,9 Punkten (Vorjahr: plus 29,5 Punkte).

Ganz anders verlief dagegen die Entwicklung beim Verarbeitenden Gewerbe. Ein Einbruch um 25 Zähler bringt nur mehr einen minimal positiven Indexwert von 0,2 Punkten (Vorjahr: plus 25,2 Punkte).