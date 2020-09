Um ein Prozent weniger Importe bringen 3.100 neue Jobs im Agrarbereich

Das würde laut Studienautor Franz Sinabell zu einer Steigerung der Wertschöpfung in Österreich um 70 Millionen Euro führen und Jobs für 2.100 Beschäftigte schaffen. Mit Preissteigerungen sei nicht zu rechnen.

Im zweiten Schritt sinken die Importe in der Produktgruppe „Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren“ um ein Prozent. Auch hier bleibt die Nachfrage konstant. Beide Import-Reduktionen zusammen ergeben eine Steigerung der Wertschöpfung um 141 Millionen Euro und Jobs für 3.100 Beschäftigte.

„Auf analoge Weise können auch Szenarien analysiert werden, in denen die Exportnachfrage nach im Inland produzierten Agrargütern oder Lebensmittel ausgeweitet oder verringert wird“, heißt es in der Presseunterlage. Die Exporte von heimischen Agrarprodukten sind also für Wertschöpfung und Arbeitsplätze genauso bedeutsam wie die Verringerung der Importe.

Laut Sinabell ist es nicht möglich, den Strukturwandel in der Landwirtschaft zu stoppen. Es ist lediglich möglich, den Strukturwandel zu verlangsamen. In Österreich sinkt die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe von Jahr zu Jahr.