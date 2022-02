Twitter wiederum blockiert bis auf weiteres Werbeanzeigen in Russland sowie in der Ukraine. So wolle man sicherstellen, dass wichtige Informationen zur öffentlichen Sicherheit hervorgehoben werden, hieß es. Werbung lenke davon ab.

Eine grundsätzliche Strategie, wie mit der Propagandaschlacht im Krieg umgegangen wird, gaben die sozialen Netzwerke bisher nicht preis. Twitter löschte zuletzt zahlreiche Accounts, die erschütternde Bilder aus der Ukraine zeigten. Mitunter sorgen diese Löschungen aber für Diskussionen, weil die Gründe oft nicht nachvollziehbar sind. Twitter verweist zumeist auf die Regeln der Plattform, gegen die verstoßen wurde.

Facebook-Schranken

Russland kontert und hat Facebook inzwischen teilweise beschränkt. Die Kommunikationsaufsicht Roskomnadsor in Moskau hatte dem Facebook-Konzern vorgeworfen, mit der Sperrung russischer Medien auf dem Netzwerk "grundlegende Menschenrechte und Freiheiten" sowie "Rechte und Freiheiten russischer Bürger" verletzt zu haben.

Aufruf zur Blockade

Unterdessen wandte sich der ukrainische Minister für Digitalisierung, Vize-Premier Mychajlo Fedorow, in einem Brief an Apple-Chef Tim Cook und rief ihn auf, die Sanktionen gegen Russland durch Blockierung von Apple-Diensten einschließlich des App-Stores zu flankieren.