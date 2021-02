Überweisungsfehler kostet Citigroup eine halbe Milliarde Dollar

Die Großbank Citigroup hat einem US-Gericht zufolge keinen Anspruch auf eine Rückzahlung von etwa 501 Mio. Dollar (413,06 Mio. Euro) nach einem Überweisungsfehler.

"Endgültige Transaktion"

Richter Jesse Furman erklärte in Manhattan, die Zahlungen am August 2020 seien "endgültige und vollständige" Transaktionen. Die Citigroup hatte als Kreditverwalter von Revlon insgesamt 893 Mio. Dollar an mehrere Gläubiger geschickt, obwohl nur Zinsen von 7,8 Mio. fällig waren.