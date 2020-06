Übertritt in Pension soll flexibler werden

Ziel ist es, den Übertritt in die Pension flexibler zu gestalten und die Wiedereingliederung nach längerer Krankheit zu erleichtern. Für die Leiterinnen des Instituts für Arbeitsfähigkeit, Renate Czeskleba und Irene Kloimüller, sind Übergangsmodelle ein zentraler Hebel für längere Beschäftigung: "Viele Menschen wollen nicht von 100 auf 0 Prozent reduzieren, statt Entweder-Oder braucht es fließende Übergänge in die Pension", erläutert Czeskleba. Pensionsberechtigte sollten in Teilzeit weiterarbeiten können, ohne dass sich dadurch ihre Pensionshöhe reduziert. Bei fließenden Pensionsübergängen wie etwa in Skandinavien bleibe die Arbeitsfähigkeit und damit die Lebensqualität generell länger erhalten, zitiert Kloimüller aus Studien.