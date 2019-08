Überregionale Vermittlung: Touristiker unzufrieden mit AMS

Auch in seinem Hotel-Restaurant-Betrieb (in der Wachau) habe von 16 arbeitslosen Köchen „keiner angebissen“. Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Sparte Hotellerie in der WKO fordert eine bessere Bewerber-Vorauswahl vom AMS, denn viele würden gar nicht im Tourismus arbeiten wollen. Pulker will die Mobilität auch durch strengere Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose steigern.