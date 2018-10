Übernahmekampf um B&C: Tojner als Störenfried im exklusiven Club

Michael Tojner, als Investor ebenso erfolgreich wie umstritten, ist hartnäckig. Bereits 2008 versuchte er, Österreichs größte Industriestiftung zu knacken. Jetzt nimmt er einen zweiten Anlauf, mit Hilfe der Bank-Austria-Mutter UniCredit und mit prominenten Industriekapitänen wie Stefan Pierer ( KTM) oder Andritz-Boss Wolfgang Leitner im Boot.

Der Vorstand lehnte ab und ging an die Öffentlichkeit. Mit der Message, Tojner und die italienische Großbank würden die B&C-Gruppe und ihre industriellen Leitbetriebe feindlich übernehmen wollen. Auf der einen Seite eine böse Heuschrecke, auf der anderen Seite die Stiftung als Bollwerk gegen Job-Abbau und den Abverkauf heimischer Industrieunternehmen? Ganz so einfach ist die Sache nicht.

Die aus der Bank Austria 2000 hervorgegangene Stiftung bestimmt mit ihrer B&C-Industrieholding über die Mehrheitsbeteiligungen an Semperit, Amag und Lenzing. „Die Vorstände wollen unbedingt verhindern, dass Dritte in die Stiftung kommen und sie nicht mehr so agieren können wie bisher“, wird im Tojner-Konsortium argumentiert. Im Umkreis der UniCredit gibt es ebenfalls viel Kritik, bis hin zum Vorwurf des „Selbstbedienungsladens“.