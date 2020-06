Übernahme-Schlacht um conwert eröffnet

Auch abseits der Immobranche gibt es Übernahmespekulationen. So denkt laut Mail on Sunday die Investment-Gesellschaft 3G Capital, die bereits den Bierbrauer Anheuser-Busch kontrolliert, über ein Offert für die britische SABMiller (u. a. die Marke Foster’s) nach. Die Aktie kletterte gestern, Montag, mit Plus 2,7 Prozent an die Spitze des Londoner FTSE-Index.

Die italienische Krisenbank Monte Paschi wiederum plant Il Messagero zufolge eine Verschmelzung mit den Konkurrenten Banco Popolare und Ubi Banca. In diesem Fall setzte sich Monte Paschi mit plus 4,9 Prozent an die Spitze des Mailänder MIB-Index. Das Luxemburger Internetunternehmen Altice soll an der Telekom-Sparte des französischen Mischkonzerns Bouygues interessiert sein. Bouygues legte in Paris 3,8 Prozent zu.

Geplatzt ist hingegen die Übernahme des britischen Online-Glücksspielanbieters 888 durch William Hill. Die 888-Aktie fiel um knapp 18 Prozent.