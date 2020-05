Mitarbeiter kaufen ihr Unternehmen zurück

Aktuell ist fast jeder zehnte der rund 1000 ACP-Mitarbeiter auch stimmberechtigter Aktionär. Die 96 Aktionäre setzen sich aus 59 Mitarbeitern, 30 Führungskräften und sieben pensionierten Mitarbeitern zusammen. Größter Einzelaktionär ist Gründer und Aufsichtsrat Stefan Csizy mit elf Prozent. „Die ACP ist wieder da angelangt, wo sie hingehört“, verwies Czisy auf die eigentümergeführte Tradition des 20 Jahre alten Unternehmens. Während in einem ersten Schritt der Aktionärskreis selektiv ausgewählt wurde, sollen in einem zweiten Schritt alle Mitarbeiter Anteile erwerben können. An Mindestkapital sind etwa 17.500 Euro nötig, die Hälfte des Firmengewinns wird als Dividende ausgeschüttet.

Die Mitarbeiterbeteiligung sei keine Aktienoption als Bestandteil des Gehalts, betonte Kalkbrener. Der Vorwurf, hier würden Unternehmensrisiken einfach auf die Belegschaft übertragen, greife daher nicht. ACP ist als herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit mehr als 20 Niederlassungen in Österreich und Deutschland aktiv und setzte zuletzt 364 Millionen Euro um.