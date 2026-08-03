Geldwäsche-Mängel: 145-Millionen-Strafe für bekannte Großbank

Die Schweizer Großbank UBS muss in den USA wegen mangelhafter Geldwäsche-Überwachung Bußen von insgesamt 145 Mio. Dollar (gut 126 Mio. Euro) bezahlen. Die US-Geldwäscherei-Aufsicht FinCEN verhängte am Montag eine Zivilbuße von 125 Mio. Dollar gegen eine UBS-Einheit - die höchste je gegen einen Broker-Dealer wegen Verstößen gegen den Bank Secrecy Act verhängte Strafe. Am gleichen Tag ordnete die Börsenaufsicht SEC eine separate Busse von 20 Millionen Dollar an.