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Wirtschaft

Geldwäsche-Mängel: 145-Millionen-Strafe für bekannte Großbank

Der Vorwurf: Die Bank soll zwischen 2019 und 2023 wiederholt verdächtige Transaktionen nicht fristgerecht gemeldet haben.
03.08.2026, 16:15

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FILE PHOTO: Swiss bank UBS news conference in Zurich

Die Schweizer Großbank UBS muss in den USA wegen mangelhafter Geldwäsche-Überwachung Bußen von insgesamt 145 Mio. Dollar (gut 126 Mio. Euro) bezahlen. Die US-Geldwäscherei-Aufsicht FinCEN verhängte am Montag eine Zivilbuße von 125 Mio. Dollar gegen eine UBS-Einheit - die höchste je gegen einen Broker-Dealer wegen Verstößen gegen den Bank Secrecy Act verhängte Strafe. Am gleichen Tag ordnete die Börsenaufsicht SEC eine separate Busse von 20 Millionen Dollar an.

Einsatz des BKA: Geldwäsche-Razzia bei Großbank

Beide Behörden werfen der Bank vor, zwischen 2019 und 2023 wiederholt verdächtige Transaktionen nicht fristgerecht gemeldet zu haben. Die Rede ist behördlich laut Agentur sda-AWP explizit von der eidgenössischen Riesenbank als „Wiederholungstäterin“.

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