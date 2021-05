UBM - Baader Bank hebt Kursziel von 41 auf 50 Euro

Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Immobilienentwicklers UBM von 41 auf 50 Euro nach oben gesetzt. Gleichzeitig bestätigte der Baader-Analyst Andre Remke in seiner Studie die Kaufempfehlung "Buy" für die Papiere.

"Wir bestätigen unsere positive Sicht auf das Unternehmen", schreibt Remke in seiner Studie die bereits vor der heutigen Zahlenpräsentation von UBM vorgelegt wurde. UBM habe starke operative Ergebnisse für das Pandemiejahr 2020 vorgelegt und den Markt bereits auf eine Ertragsdelle durch die Coronakrise im Jahr 2021 vorbereitet. Der Baader-Experte sieht das Unternehmen gut gerüstet, um in den kommenden Jahren die Rekordwerte vor der Pandemie zu erreichen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten für 2021 statt 3,42 Euro nun 3,46 Euro. Im darauffolgenden Jahr rechnen die Experten mit einem Gewinn von 5,38 Euro je Aktie (statt 5,27 Euro). Im Jahr 2023 erwarten sie schließlich einen Gewinn je Aktie von 6,26 Euro. Die Dividendenschätzung beläuft sich für das laufende Jahr 2021 auf 2,20 Euro. In den Jahren 2022 und 2023 soll die Dividende dann 2,30 und 2,40 Euro betragen.

Am Dienstag am frühen Nachmittag notierten die UBM-Titel an der Wiener Börse mit Zugewinnen von 0,46 Prozent bei 43,70 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

