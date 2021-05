Immo-Entwickler UBM erwartet im Gesamtjahr 2021 "Delle" durch Corona

Die vor allem aus Baufortschritten bereits verkaufter Immo-Projekte resultierende Gesamtleistung wuchs binnen Jahresfrist um knapp vier Prozent auf 89,6 (86,3) Mio. Euro, die Umsatzerlöse stiegen um eineinhalb Prozent auf 49,1 (41,3) Mio. Euro. Den größten Umsatzbeitrag leisteten diverse Wohnprojekte in Deutschland und Österreich sowie zwei Hotelprojekte - ein Mercure Hotel in Kattowitz und ein ibis styles Hotel in Krakau, die bereits Ende 2019 "forward" verkauft worden waren.

Trotz des erfreulichen ersten Quartals werde Corona im Gesamtjahr 2021 eine Delle hinterlassen - schon 2022 dürfte aber wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht werden, zeigte sich CEO Thomas Winkler im Ausblick zuversichtlich. Alle Signale würden in die richtige Richtung zeigen - durch weitere nachhaltige Finanzierungsaktivitäten, neue Akquisitionen und ein baldiges Hochfahren der Hotelbetriebe, wie es im Quartalsbericht dazu heißt. Der strategische Fokus der UBM liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, Berlin, München oder Frankfurt.

Inklusive Konzerngesellschaften beschäftigte UBM zuletzt 338 Mitarbeiter, 60 Prozent davon außerhalb Österreichs.