Twitter wirft Microsoft unbefugte Datennutzung vor

Gemäß einer Vereinbarung zwischen Twitter und Microsoft erhebt das Social-Media-Unternehmen Tarifbeschränkungen für die Nutzung seiner Programmierschnittstelle (API) für alle Entwickler. "Trotz dieser Beschränkungen haben die Microsoft-Apps über 780 Millionen Mal auf die APIs von Twitter zugegriffen und allein im Jahr 2022 über 26 Milliarden Tweets abgerufen", heißt es in dem Schreiben.

Brief an Microsoft-CEO

In dem an Microsoft-CEO Satya Nadella adressierten Brief wurde Microsoft aufgefordert, seine Nutzung von Twitter-Inhalten zu überprüfen. Der Brief wurde zuerst von der New York Times veröffentlicht. Twitter reagierte nicht sofort auf die Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme. Einem Microsoft-Sprecher zufolge will das Unternehmen die Fragen der Anwaltskanzlei nun prüfen.