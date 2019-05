Soziale Netzwerke: Wo sind die Austro-Chefs?

Sollen Firmenchefs selbst twittern?

JA:

Die Bedeutung so genannter Influencer (Beeinflusser) in sozialen Netzwerken nimmt auch im Wirtschaftsleben zu. Führungskräfte müssen daher als Markenbotschafter Flagge zeigen. „Die Zeiten, wo man sich in die Silos der Vorstandsetagen zurückziehen konnte, sind vorbei“, meint Birgit Kraft-Kinz, C

hefin der gleichnamigen PR-Agentur. „Manager werden mehr und mehr zu Experten, wissen Bescheid, sind schnell und direkt, pflegen ihr Umfeld und managen sich selbst.“ Sie empfiehlt daher Top-Managern, auf Social-Media-Plattformen aktiv zu sein. Allein schon deshalb, um zu wissen, „was im Netz abgeht“ und um mögliche Fake-Accounts von sich zu vermeiden. Zumindest gelegentlich sollte auch etwas gepostet werden – „nicht politisch, sondern sach- und innovationsorientiert“. Der professionelle Umgang in Sozialen Medien muss aber erlernt werden.

NEIN:

Der CEO auf Facebook oder Twitter? „Generell nein“, meint PR-Profi Robert Bauer von asoluto public relations, „weiß eh jeder, dass die Tweets sowieso nicht vom CEO, sondern seiner Pressestelle kommen, also warum so tun als ob?“ Nur sehr profilierte Wirtschaftsgrößen, die etwas zu sagen hätten, „ein Treichl oder Eder“, könnten auch zu übergeordneten Themen plaudern.

Auch Rudi Melzer von Melzer-PR rät von persönlichen bzw. privaten Accounts eher ab. „Da werden persönlichen Beschimpfungen und Angriffen Tür und Tor geöffnet.“ Tweets bergen immer ein Risiko, sogar Kursstürze können ausgelöst werden wie ein Tweet von Elon Musk zeigte. Vielen Chefs fehlt der geschulte Umgang oder schlicht die Zeit, sich um ihren Account zu kümmern. Bauer spricht auch von einer gewissen „Ernüchterung“. So seien etwa junge Zielgruppen auf Facebook gar nicht mehr erreichbar.