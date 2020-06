Turkish Airlines fliegen ab 18. Juni auch Österreich wieder an

Die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines will ab dem 10. Juni wieder internationale Flüge ab Istanbul anbieten. Ab dem 18. Juni sollen auch Direktflüge von 16 europäischen Städten in sechs Ländern - unter anderem in Österreich - zu 14 Städten in Anatolien auf dem Flugplan stehen, teilte Turkish Airlines am Dienstag mit. Teilweise handle es sich um neue Routen.