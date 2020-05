Turbo-Börsen: Milliardendeals in Millisekunden

Aufgeregt fuchtelnde Menschen auf knarrenden Parkettböden - das war einmal. Heute handeln an der Börse Highspeed-Computersysteme mit ausgeklügelten mathematischen Programmen, die binnen Millisekunden eine Flut von Aktien kaufen und verkaufen können. Der automatisierte Hochgeschwindigkeitshandel (High Frequency Trading, HFT) generiert mittlerweile ein Drittel der weltweiten Börseumsätze, in den USA sind es bereits 70 Prozent. Vor allem große Investmentbanken und Hegdefonds bewegen mit solchem Blitzhandel Milliarden. Während die Haltedauer von Aktien etwa in Fonds oft Jahre beträgt, schlagen HFT-Algorithmen kurzfristig zu. Dadurch ist es möglich, binnen Sekunden bei der gleichen Aktie vom Verkäufer zum Käufer zu werden. Kleinste Kursbewegungen werden ausgenutzt, um Profite zu generieren.



"Zuerst wird der Kurs nach unten getrieben und dann billig nachgekauft", erläutert Behrad Mahmoodi, Senior Trader bei der Erste Sparinvest. Vor allem Leerverkäufe würden oft riesige Marktbewegungen ausgelöst, die vorher programmiert wurden: Bloße technische Vorgänge, die sich nicht an reale Vorkommnisse halten.