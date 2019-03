Tupperware-Chefin: "Streben keine Männerquote an"

Tupperware wirbt mit Nachhaltigkeit, weil die Behälter helfen, Plastik-Verpackung zu sparen. Zugleich sind ihre Behälter selbst aus Plastik. Ist das nicht ein Widerspruch?

Nein, überhaupt nicht. Unsere Plastikflasche hält ewig und wird nie im Meer landen, weil wir ein eigenes Recycling haben. Und der Großteil unserer Produkte wird in Europa produziert. Da gibt es strenge Richtlinien. Die Produktqualität wird ein immer wichtigeres Thema.

Wieso gibt es noch immer keinen Online-Shop?

Wir testen das gerade in Deutschland. Österreich wird wohl folgen, aber nur gemeinsam mit unseren Beraterinnen. Die sind unser Kapital.

Und die Party lebt?

Natürlich. Für Jüngere kann es auch eine Girls Night oder ein Sonntagsbrunch sein. Das Party-Erlebnis kann kein Computer toppen. Wir sprechen alle Sinne an. Heute gibt es oft nur noch Freunde in sozialen Netzwerken, aber keine mehr im echten Leben. Tupperware schützt somit auch vor Vereinsamung.

Zur Person: Seit zehn Jahren im Unternehmen Sandra Spies (46) startete ihre berufliche Laufbahn mit 19 Jahren und studierte berufsbegleitend Handelswissenschaften an der WU Wien. In ihrer Berufslaufbahn war sie u.a. als CFO bei Cap Gemini Ernst & Young Consulting Österreich und bei bauMax als Leiterin des Konzernrechnungswesens tätig. 2008 kam sie zu Tupperware, wo sie 2014 als Managing Director von Tupperware Nordic in Dänemark die Leitung der skandinavischen und baltischen Staaten übernahm.

Zum Unternehmen: Die Tupperware Plastic Company wurde 1944 vom US-Chemiker Earl S. Tupper gegründet. Er war einer der ersten Anwender von Polyäthylen im Haushalt. Als erstes Produkt kam 1946 die „Wunderschüssel“ auf den Markt. In Österreich beschäftigt die Tupperware Österreich GmbH 35 Mitarbeiter sowie mehrere Tausend selbstständige Beraterinnen. Es gibt 15 Vertriebspartner. Pro Jahren finden in Österreich rund 100.000 Tupperware-Partys statt, an denen rund 1 Millionen Österreicher/innen teilnehmen.