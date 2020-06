Türkeiausstieg rettet Verbund-Bilanz

Dank des Verkaufs der Türkei-Beteiligung an E. ON, von der der Verbund im Gegenzug Wasserkraftwerke in Bayern übernahm, konnte das Konzernergebnis aber um 49 Prozent auf 580 Millionen gesteigert werden. Die Aktionäre erhalten zur Dividende von 55 Cent je Aktie einen Bonus von 45 Cent.

Ein enormes Überangebot an Strom wegen des Booms an Ökoenergie, fallende Großhandelsstrompreise, unrentable Gaskraftwerke: Österreichs größtem Stromkonzern Verbund blies 2013 ein rauer Wind entgegen. Wären da nicht Millionen aus dem Ausstieg aus der türkischen EnergijSA geflossen, wäre der Gewinn dramatisch eingebrochen und die Aktionäre hätten wenig Dividende gesehen.