Türkei leidet immer stärker unter dem Verfall der Lira

Die türkische Zentralbank riskierte vor zwei Wochen sogar eine Konfrontation mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, als sie angesichts einer hohen Inflation ihre Bereitschaft zu Gegenmaßnahmen signalisierte. Ende April erhöhte sie dann auch tatsächlich einen wichtigen Zinssatz – jenen für Hauptrefinanzierungsgeschäfte – um 75 Basispunkte von 12,75 auf 13,50 Prozent. Ökonomen hatten eine Erhöhung um 50 Basispunkte erwartet.

Erdogan drängt seit längerem darauf, zur Ankurbelung der Konjunktur die Zinsen zu senken. Experten zufolge müsse die Zentralbank die Geldpolitik aber straffen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Höhere Zinsen machen eine Währung attraktiver und lassen sie tendenziell aufwerten, was wiederum Importe verbilligen und so die Inflation dämpfen kann.

Nachdem es 2016 mit der türkischen Wirtschaft kontinuierlich bergab ging, folgte im Vorjahr eine spürbare Erholung, heißt es seitens des Internationalen Währungsfonds (IWF). Konsum und Investitionstätigkeiten verbesserten sich, auch die Exporte legten deutlich zu. In der zweiten Jahreshälfte 2017 stiegen jedoch auch die Importe wieder stark an und dämpften die Exportüberschüsse, die ein wesentlicher Wachstumstreiber waren.