Tschechien: Arbeitskräfte verzweifelt gesucht

Kann es sein, dass der polnische Staat Ukrainer im Schnelldurchgang zu Polen macht und diese dann die Arbeitnehmerfreizügigkeit der EU nutzen, um in Westeuropa umzusiedeln? Ein solches Szenario wurde kürzlich in deutschsprachigen Medien diskutiert. Aufgehängt wurde diese Frage an der „Karta Polaka“, ein Einbürgerungsausweis für Staatsbürger der ehemaligen Sowjetrepubliken mit polnischen Wurzeln. Nach einer Zeit kann die volle polnische Staatsbürgerschaft beantragt werden.

Der Beschluss zu dieser „Karta Polaka“ feierte am Donnerstag sein zehnjähriges Bestehen – seitdem sind 200.000 polnischstämmige Ukrainer und Weißrussen nach Polen emigriert. Wenn auch theoretisch mehr polnische Ukrainer die polnische Staatsbürgerschaft besitzen und somit die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU in Anspruch nehmen können, so gibt es dennoch ein starkes Argument für den Verbleib in Polen – die sprachliche Nähe und der Wirtschaftsboom. Das Wirtschaftsministerium rechnet heuer mit einem Wachstum von 3,8 Prozent, die Arbeitslosigkeit lag zuletzt bei niedrigen 4,8 Prozent.

Polen ist kein Billiglohnland mehr. Fachkräfte müssen gut bezahlt werden, damit sie nicht abwandern. Derzeit sind 770.000 Ukrainer in Polen offiziell beschäftigt, allein im Vorjahr kamen 150.000 hinzu. Der polnische Durchschnittslohn liegt bei 4500 Zloty brutto, dies entspricht etwa 1060 Euro. Allerdings plant das polnische Innenministerium die Arbeitsmigration nichtpolnischer Ukrainer zu begrenzen.

Brexit-Folgen

Der wirtschaftliche Aufschwung soll auch auswärts arbeitende Polen ins Vaterland ziehen. Nach Angaben der Polnischen Presseagentur sei die Rückemigration nach Polen aktuell dreimal so hoch wie die Arbeitsmigration in andere Länder. Vor allem aus Großbritannien kämen angesichts des drohenden Brexits und der damit verbundenen Unsicherheiten für den Aufenthaltsstatus viele Polen zurück. Noch im Vorjahr erklärten 80 Prozent der etwa eine Million Polen in Großbritannien, dort ausharren zu wollen. Allerdings bezieht die Presseagentur ihre Zahlen von eine Suchmaschine im Netz, die beim Finden von Umzugsfirmen hilft.

Grundsätzlich will die nationalkonservative Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) ein positives Bild von der Entwicklung in Polen zeichnen. Stefan Stantejsky vom österreichischen AußenwirtschaftsCenter in Warschau beobachtet einen Rückgang der polnischen Arbeitsmigration auch nach Österreich. Gleichzeitig mache sich der Fachkräftemangel bei österreichischen Firmen an der Weichsel bemerkbar, besonders in den Branchen Plastikverarbeitung, IT und im Outsourcing. In einer Erhebung vom vergangenen Jahr wurde unter den österreichischen Firmen vor allem die Wirtschaftspolitik Polens bemängelt.

Jens Matern, Warschau