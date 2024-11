Trump gegen Powell: So brutal wird das Match um die US-Notenbank

Die USA sind nach Deutschland und noch vor Italien Österreichs zweitwichtigster Exportmarkt. Wie es wirtschaftlich und wirtschaftspolitisch in den Vereinigten Staaten nach dem Wahlsieg von Donald Trump weitergeht, ist für viele heimische Unternehmen von größter Bedeutung.

Insbesondere Trumps Pläne, die Zölle auf Importe zu erhöhen, werden breit diskutiert. Denn höhere US-Zölle könnten heftige Reaktionen der bisherigen Partner provozieren und letztlich in einen veritablen Handelskrieg münden. Dann kämen zwar für den klammen US-Staatshaushalt Milliarden an Mehreinnahmen aus den Zöllen herein, die sich Trump zur Finanzierung seiner Steuersenkungspläne erhofft. Doch dürften höhere Importpreise die Inflation in den USA erneut anheizen.