Trump: Microsoft soll TikTok übernehmen

TikTok unter Spionageverdacht

Die Videoplattform mit rund 170 Millionen Nutzern im Lande war in den USA vorübergehend abgeschaltet worden. Denn am 19. Jänner trat ein Gesetz in Kraft, das ein Verbot oder einen Verkauf aus Gründen der nationalen Sicherheit verlangte. TikTok und ByteDance stehen wegen ihrer Nähe zur Regierung in Peking unter Spionageverdacht.