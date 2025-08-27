US-Demokraten sind für Donald Trump nicht einfach nur politische Gegner, sondern - wie sich der Republikaner seit Jahren ausdrückt - "Sozialisten", "Marxisten", "Kommunisten" oder bloß "linksradikale Wahnsinnige". Trump malt seit jeher das Schreckgespenst einer staatlich gelenkten (Plan-)Wirtschaft an die Wand. Nun greift er selbst zu Staatsbeteiligungen und verwendet dafür - kein Scherz - ausgerechnet Mittel aus der Biden-Ära.

Ausgerechnet Trump will der US-Notenbank vorschreiben, wann und wie kräftig sie die Zinsen zu senken hat. Ausgerechnet Trumps Regierung kassiert 15 Prozent von US-Chipkonzernen von ihren Umsätzen beim Export nach China. Und ausgerechnet Trump beteiligte sich mit 11 Milliarden Dollar aus Joe Bidens "Chips and Science Act", den er stets als hinausgeschmissenes Geld scharf kritisierte, zu zehn Prozent am Chipriesen Intel - und denkt laut über weitere Staatsbeteiligungen nach. Vor allem die Rüstungsindustrie hat es ihm und seinen Gefolgsleuten jetzt angetan. Die Logik dahinter lautet: Für Subventionen (wie bei Intel) oder Aufträge (wie bei Rüstungsfirmen) wollen wir Anteile an euren Unternehmen haben. Das Signal lautet: Staatsgelder gibt es künftig nur zu Bedingungen, die Trump diktiert.

So denkt Verteidigungsminister Pete Hegseth über eine Beteiligung an Lockheed Martin nach, dem umsatzstärksten Rüstungskonzern der Welt. Handelsminister Howard Lutnick bestätigte dem TV-Sender CNBC: "Lockheed Martin macht 97 Prozent seins Umsatzes mit der US-Regierung, sie sind im Grund ein verlängerter Arm der Regierung." Lockheed Martin baut Kampfflugzeuge, Drohnen und Kriegsschiffe. Die Frage sei, so Lutnick, ob der Einstieg des Staates einen "grundlegenden Wert" für die Rüstungshersteller schaffen könne. Abkehr vom US-Modell? In den USA war der Einstieg unter anderem von Trumps ehemaligem Vizepräsidenten Mike Pence als Abkehr vom amerikanischen Modell der freien Wirtschaft kritisiert worden. Beißende Kritik kommt von den Demokraten. "Es lebe der Vorsitzende Trump", schrieb der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, auf X. "Mit seinem glorreichen 10-Prozent-Kauf von Intel betritt die Sozialistische Republik Amerika eine kühne neue Ära der staatlich geführten Unternehmen."

Trump selbst verteidigt naturgemäß seine "Deals". Vor Journalisten im Weißen Haus sagte er: "Dumme Leute" behaupten, der Deal sei "eine Schande" gewesen. "Es ist keine Schande. Das nennt man Business." Wenn er wieder eine solche Gelegenheit bekomme, würde er das wieder tun, versicherte der US-Präsident. "Ich will versuchen, so viel zu kriegen, wie ich kann."