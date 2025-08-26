Trump droht mit weiteren Zöllen: Österreich wäre betroffen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

US-Präsident Donald Trump droht Ländern mit Digitalsteuern mit weiteren Zöllen. Sollten diese Länder die entsprechenden Gesetze nicht zurücknehmen, werde er "erhebliche zusätzliche Zölle" auf deren Exporte erheben, schrieb er am Montag auf Truth Social. Er behauptete, dass diese Gesetzgebungen darauf abzielten, amerikanische Technologie zu schädigen oder zu diskriminieren und dass sie Firmen aus China einen Freibrief erteilten.

Österreich wäre betroffen Er stellte deswegen auch Exportbeschränkungen für US-Technologie und Chips in Aussicht. Viele Länder, insbesondere in Europa, haben Steuern auf die Umsätze von Digitalkonzernen wie Google, Meta und Apple eingeführt. In Österreich gilt seit 1. Jänner 2020 eine 5-Prozent-Digitalsteuer auf die Umsätze aus Online-Werbung, wenn die betroffenen Unternehmen weltweit mehr als 750 Mio. Euro Jahresumsatz und in Österreich mehr als 25 Mio. Euro Umsatz erzielen. Im Jahr 2023 beliefen sich die Einnahmen aus der Digitalsteuer auf etwa 103 Millionen Euro, 2024 waren es rund 124 Millionen Euro.