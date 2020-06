Trügerische Hoffnung

Noch sind die Verluste der Franken-Schuldner also nicht allzu groß. Da aber der Franken eher nach oben tendieren wird und die Zinsen in Euro nach der Leitzinsreduktion von Donnerstag außerordentlich tief sind, raten die Experten jetzt zum Umstieg in Euro-Kredite. "Das ist ein guter Zeitpunkt", betonen Banker. Euro-Kredite seien nur noch um 0,4 bis 0,6 Prozentpunkte teurer als Franken-Kredite.

Unbedingt beenden sollten die Kreditnehmer die Einzahlungen auf den Tilgungsträger: Das ist das Ansparprodukt, mit dem die Kreditschuld am Laufzeitende getilgt werden soll. Da aber diese Produkte in der Finanzkrise extrem an Wert verloren haben, reicht das Geld meist nicht für die Kreditrückzahlung. "Es ist ein totaler Blödsinn, weiter in einen Tilgungsträger in Euro einzuzahlen", so Brezinschek. Er schlägt vor, dass die Schuldner Schweizer Aktien kaufen sollten. Diese seien billig und würden von einer Aufwertung des Franken profitieren.