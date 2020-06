Trotz Gewinns: AUA noch nicht gesund

AUA-Chef Jaan Albrecht will nichts beschönigen. "Wir sind noch nicht gesund." Die AUA sei zwar auf dem richtigen Weg, aber "noch nicht immun, vor allem gegenüber der Konkurrenz". Die Lufthansa-Tochter sei noch nicht so weit, Investitionen aus eigener Kraft zu verdienen und eine weitere Luftfahrt-Krise zu meistern. Zum Halbjahr weist die Airline zwar ein positives Ergebnis von 26,6 Millionen Euro aus, das ist aber einem bilanziellen Einmaleffekt zu verdanken. Mit dem Zwangsumstieg des AUA-Flugbetriebs auf die billigere Regionalflugtochter Tyrolean konnten Rückstellungen für künftige Zuschüsse zu den Betriebspensionen in Höhe von 135 Millionen Euro aufgelöst werden. Gegengerechnet werden rund 55 Millionen Euro an Abfertigungen für die 110 Piloten und 214 Flugbegleiter, die sich freiwillig verabschiedet haben. Das bereinigte operative Minus ist zwar gegenüber dem Vorjahr deutlich kleiner geworden, liegt aber immer noch bei 55,2 Millionen Euro.

Die AUA wird daher auch zum Jahresende operativ rote Zahlen einfliegen, erst für 2013 rechnet Albrecht mit einem echten Betriebsgewinn. Die Gewerkschaft vida wettert über "Bilanztricks auf Kosten der Beschäftigten". Das Sparpaket greift bereits, sodass die angepeilte Kostensenkung von 223 Millionen Euro für heuer realistisch ist. Die Zahl der Passagiere legte zu und da die Preise auf der Langstrecke erhöht wurden, verbesserten sich die Erlöse um 5,7 Prozent.