"Troika" lässt Athen weiter zappeln

Und erst nachdem die Troika ihren Endbericht vorgelegt hat", können die Finanzminister über die Freigabe weitere Hilfsmittel für Athen entscheiden. Das sagt Finanzministerin Maria Fekter zum KURIER. Und damit ist auch klar, dass das wirtschaftlich schwer angeschlagene Land beim heutigen Finanzministertreffen in Luxemburg wieder nicht mit der Freigabe der dringend benötigten 31,5 Milliarden Euro rechnen kann.

Am Wochenende wurde in Athen zwar weiter über die Details des aufgestockten griechischen Sparprogramms verhandelt und von "erheblichen Fortschritten" berichtet, doch neuerlich kein Abschluss erzielt. Nun heißt es, am Montag in einer Woche soll der Endbericht der Troika, der Vertreter von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds vorliegen – um "etwas Positives" am EU-Gipfel (18./19. Oktober) zu haben, wie ein Diplomat sagte. Zuständig für die Hilfsgelder sind aber die Finanzminister, die nach dem EU-Gipfel neuerlich zusammenkommen müssten, um die Milliarden freizugeben.

Die griechische Wirtschaft ist seit 2008 um ein Fünftel geschrumpft – unter anderem wegen des radikalen Sparkurses, den die internationalen Geldgeber verlangt haben. Heuer wird ein Schrumpfen der griechischen Wirtschaft um desaströse 6,5 Prozent erwartet.