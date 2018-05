Trockenheit: Bauern wollen Schutzwiesen nutzen

Die geringen Niederschläge der vergangenen Wochen rufen die Landwirtschaftskammern auf den Plan. Ihr neuer Präsident Josef Moosbrugger fordert die Freigabe von Flächen mit Nutzungseinschränkungen für die Fütterung von Nutztieren.

"Die EU-Agrarpolitik und das österreichische Agrarumweltprogramm schreiben für bestimmte Flächen Nutzungseinschränkungen vor. In außergewöhnlichen Notfällen, wie jetzt, sollte man diese Flächen durch eine nationale Entscheidung für die Verfütterung freigeben", meinte Moosbrugger am Donnerstag in einer Aussendung.