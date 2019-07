Trinkwasser ist eine reine Frage der Qualität

In Deutschland warnt das dortige Umweltbundesamt vor Konflikten um die Wassernutzung. „Häufigere trockene Sommer bedeuten auch, dass sich voraussichtlich mehr Nutzer um die Ressource Wasser streiten werden“, zitiert das Nachrichtenmagazin Der Spiegel den Wasserexperten Jörg Rechenberg. Vor allem der Verbrauch in der Landwirtschaft steigt. Es gibt Befürchtungen, dass es in einigen Regionen Deutschlands zu Problemen bei der Trinkwasserversorgung kommen könnte.

Es wird auch in Österreich so sein, dass die Bewässerung im Agrarbereich an Bedeutung gewinnt. Derzeit werden rund 115.000 Hektar bewässert. Laut Reinhard Perfler von der Universität für Bodenkultur gibt es Pläne, diese Flächen auf 220.000 Hektar auszuweiten. Das betrifft vor allem landwirtschaftliche Gebiete in Nordostösterreich.

Das bedeutet aber nicht, dass es wie beim nördlichen Nachbarn automatisch zum Streit zwischen Bauern und Trinkwasserversorgern kommen muss.