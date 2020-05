Treichl: "EU-Ratingagentur wäre kindisch"

Andreas Treichl, Chef der Erste Group, geht mit der Politik abermals hart ins Gericht: Die Politiker würden nicht erkennen, was die wahre Problematik der Finanzwirtschaft sei. Die Forderung nach Gründung einer europäischen Ratingagentur bezeichnete Treichl bei einer Podiumsdiskussion zum Thema "KMU-orientierte Umsetzung von Basel III" als geradezu "kindisch". Es würde 20 bis 30 Jahre dauern, bis so eine Agentur am Markt etabliert wäre.



Die wahre Gefahr für Banken sei, dass es bei stärkerem Wirtschaftswachstum zu einem Kampf um Liquidität kommen werde. Diese Liquidität aber werde gerade durch neue Vorschriften wie die am Mittwoch von der EU-Kommission präsentierten Banken-Kapitalregeln (genannt Basel III) beschnitten. Demnach müssen Banken ab 2013 für die vergebenen Kredite nicht nur mehr Eigenkapital vorhalten, sondern Kredite an Klein- und Mittelbetriebe zur Gänze von ihrer Liquidität abziehen. Das habe für ein Land wie Österreich, in dem Klein- und Mittelbetriebe die Wirtschaft dominieren, dramatische Auswirkungen. Basel III zufolge könnten KMU - auch wenn sie noch so viel Eigenkapital haben - bei Krediten niemals so gute Konditionen bekommen wie größere, weil sie kein Rating haben.