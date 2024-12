Transitstopp rückt näher: Gaspreis steigt Richtung Jahreshoch

Der Preis für europäisches Erdgas ist am Freitag wegen der Sorge vor den Folgen eines Stopps russischer Gaslieferungen durch die Ukraine deutlich gestiegen. In der Früh wurde der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam zeitweise mit 48,02 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Damit hat sich Erdgas über die Weihnachtsfeiertage mehr als drei Prozent verteuert.